مصدر.. امريكا تتباحث مع الاردن لسحب قواتها من العراق

العالم-العراق

وقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/، إن "معلومات شبه مؤكدة حصلنا عليها بان الجانب الأمريكي يدرس مع الأردن آلية انسحاب قواتها القتالية من العراق نحو الأردن".

وأضاف أن "هذه المباحثات مازالت جارية بهذا الشأن ولاتوجد لدينا معلومات تشير بان حكومة الكاظمي على علم بها ام لا"، مبينا أن "حكومة الكاظمي مازال يكتنفها الغموض بشان نتائج المباحثات التي تتعلق بالانسحاب".

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الى انه "اذا صحت هذه المعلومات فان ذلك يعد مؤشرا واضحا للاحراج الامريكي الذي يقع فيه جراء ضربات المقاومة".

وكان البرلمان العراقي صوت على قرار في الـ5 من يناير/كانون الثاني 2020، يطالب بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف أرتال قوات الاحتلال الامريكي في العراق بصورة ملحوظة في الأونة الأخيرة، إضافة إلى هجمات صاروخية على قواعد عسكرية تضم جنودا أمريكيين.

وفي الأسبوع الماضي، استهدفت قاعدة عين الاسد التي تضم قوات اميركية في محافظة الأنبار غربي العراق لهجوم بـ 30 صاروخا من نوع غراد.