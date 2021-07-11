الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١
٠٥:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تعديل وزاري اسباني.. تعيين وزير جديد للخارجية

تعديل وزاري اسباني.. تعيين وزير جديد للخارجية
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

عين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث وزيراً جديداً للخارجية لكنه أبقى على وزيرة الاقتصاد في تعديل وزاري .

العالم - اوروبا

وتولى خوسيه مانويل ألباريس منصب وزير الخارجية بينما ستصبح إيزابيل رودريجيث المتحدثة الجديدة باسم الحكومة ووزيرة الأراضي.

واحتفظت ناديا كالفينو بالحقيبة الاقتصادية وتولت بالإضافة إلى ذلك منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.

تولى ألباريس، السفير الحالي في باريس، منصبه خلفاً لأرانشا جونزاليس لايا التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب طريقة تعاملها مع أزمة نشبت مع المغرب بعد موافقتها على علاج إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو في مستشفى بإسبانيا.

ومن بين التغييرات المهمة في التعديل الوزاري، مغادرة إيفان ريدوندو كبير موظفي رئاسة الوزراء الذي كان أهم مساعدي سانتشيث والمسؤول عن نجاحاته الانتخابية. وسيحل محله أوسكار لوبيز عضو الحزب الاشتراكي.

واحتفظ الأعضاء الخمسة في حزب يونيداس بوديموس (معاً نستطيع)، شريك الأقلية في الحكومة الائتلافية، بمناصبهم.

واجهت الحكومة الائتلافية، بعد شهرين فقط من توليها مقاليد السلطة، أزمة جائحة كوفيد-19 التي أجبرتها على فرض أحد أكثر إجراءات العزل العام قسوة في أوروبا، ما ألحق الضرر باقتصاد البلد المعتمد على السياحة.

وكان على سانتشيث أيضاً التعامل مع قضية استقلال إقليم كتالونيا، وهو الصراع الذي أثار انقساماً في إسبانيا بعد محاولة الاستفتاء غير القانونية في عام 2017.

وقبل 3 أسابيع، أصدر رئيس الوزراء عفواً عن 9 سجناء من سياسيي الإقليم المؤيدين للاستقلال.

روابط ذات صلة

محكمة اسبانية ترفض طلب إحتجاز زعيم جبهة البوليساريو

وزير الداخلية اسبانيا وزعيم حزب يساري يتلقيان رسائل تهديد بالقتل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحكومة السورية تصدر قرارا برفع أسعار الخبز والمازوت

أحزاب الجزائر.. وتعيين حائزي المناصب في البرلمان

قرى إيطالية ساحرة توفر مشروعا تجاريا وراتبا مقابل العيش فيها

شيف تركي شهير يثير جدلا بعد عرضه صخرة للبيع بمليوني دولار

تعرض قوات الإحتلال الأمريكية في شرق سوريا لهجوم مسلح

انتشار غير مسبوق لسلالتي كورونا 'ألفا' و'دلتا' في تونس