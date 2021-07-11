أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 11 يوليو2021

وطن امروز ..

- تجاهل صارخ للاتفاق النووي .. ادارة بايدن ترفض الالغاء الكامل للحظر وتطرح قضايا غير نووية

ايران ..

- سلطنة عمان تثمن دور ايران الايجابي الكبير في تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة

مردم سالاري ..

- استمرار زحف طالبان وسيطرتها على المزيد من المناطق يثير شكوكا جدية بوعودها المسالمة

آفتاب يزد ..

- الخارجية الصينية تتهم امريكا بترك الفوضى العارمة التي اوجدتها بافغانستان كبؤرة ازمات بالمنطقة

ابرار ..

- منظمة الامم المتحدة تصنف ايجاد الكيان الصهيوني مستوطنات بالاراضي الفلسطينية جريمة حرب

سياست روز ..

- حركة حماس تدعو الفلسطينيين بالضفة الغربية للتصدي بقوة لجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين

اطلاعات ..

- حركة انصار الله اليمنية تسيطر على مدينة "الزاهر " الاستراتيجية بمحافظة البيضاء

خراسان ..

- محافل بتل ابيب تتحدث عن قرب تولي الرئيس السابق للموساد رئاسة شركة استثمارية سعودية

جمهوري اسلامي ..

الرئيس الافغاني مخاطبا طالبان .. لنتفق مع بعضنا البعض بدلا من الاتفاق مع الامريكيين

جوان ..

- هلع التحالف السعودي من تقدم حركة انصار الله بمعارك محافظة البيضاء

كيهان..

- روسيا محذرة اكراد سوريا .. امريكا قد تسحب قواتها من سوريا كما فعلت في افغانستان

حمايت ..

- انفجار عبوة ناسفة في طريق رتل عسكري لوجستي امريكي في غرب العراق

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( درس للمنطقة ).. امريكا قررت سحب قواتها من افغانستان فجأة لان مصالحها ارتأت ذلك ورغم معرفتها بأن توقيت الانسحاب في ظل عدم وجود توازن ميداني واقعي وفي ظل واقع الطبيعة القبلية لافغانستان وتراكمات عقود من الحروب , سيؤدي الى تاجيج نيران الحرب الاهلية وهذا ما يحدث بالفعل اليوم، ( ان هذا الموقف الامريكي رسالة لتلك النظم الاقليمية التي تتصور خطأ ان وجود قواعد امريكية باراضيها ضمان لاستقرارها) بايدن القى بمسؤولية ما سيحدث بأفغانستان على كاهل شعبها في تبريره للانسحاب الامريكي غير المسؤول متجاهلا ما سببته امريكا نفسها لافغانستان من كوارث رغم علمه بان المخابرات الامريكية تتوقع سقوط كابول بايدي طالبان خلال ستة اشهر./ ان هذا الموقف الامريكي قد يتكرر في ايا من البلدان التي لامريكا قواعد وقوات فيها.

عصر ايرانيان..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها (المباحثات لا ينبغي ان تتصدر اولويات الحكومة الجديدة) عن مباحثات فيينا .. الموقف الامريكي بشأن موضوع احياء الاتفاق النووي يلفه غموض متزايد وليس من الواضح عما اذا كانت امريكا تريد العودة حقا للاتفاق النووي ام انها تناور لاطالة امد المباحثات بفيينا لكسب الوقت لاقتطاع تنازلات ما تحلم بها من ايران، ( ان المماطلات الامريكية بمباحثات فيينا وتلويح ادارة بايدن بتقييم سياسة الحظر وليس الغاءها يعني اما افشال المباحثات او اطالتها).

وفي كل الاحوال موقف ايران واضح وثابت ولن يتغير بمجيئ حكومة جديدة, والمهم في الامر هو ان على هذه الحكومة تفادي وضع هذه المباحثات على راس سلم اولوياتها لان ذلك سيشغلها عن تركيز اهتمامها على الضرورات التي ترتبط بادارة شؤون البلاد .نعم المباحثات مهمة ولكن يجب التعامل معها في اطار حجمها لا اكثر.

اطلاعات..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا حول التطورات الميدانية باليمن يسلط الضوء على ( سيطرة انصار الله على بلدة الزاهر الاستراتيجية ) ويقول التقرير.. نجحت القوات اليمنية من جيش ووحدات مقاتلي حركة انصار الله في السيطرة على بلدة الزاهر الاستراتيجية في محافظة البيضاء.. ( ان السيطرة على بلدة الزاهر يعكس واقع مواصلة القوات اليمنية لتقدمها في اكثر من محور رئيسي مقابل التحالف السعودي).

وتقول محافل عسكرية بصنعاء ان التحالف السعودي ومرتزقته والجماعات الارهابية التكفيرية المتحالفة معه اراد من وراء التصعيد بمحافظة البيضاء التخفيف من الضغوط الميدانية التي يواجهها بمحافظة مأرب الا ان القوات اليمنية المشتركة اثبتت بتحرير بلدة الزاهر الاستراتيجية بالبيضاء , قدرتها على الحاق هزائم استراتيجية بالتحالف السعودي في جميع محاور القتال.

قدس...

صحيفة قدس كتبت عن ( ابعاد اعادة امريكا النظر بانتشارها العسكري بالمنطقة ) ... امريكا انسحبت عمليا من افغانستان واغلقت قاعدة السيلية الامريكية بقطر ونقلتها الى الاردن وسحبت قبلها قوات ونظم صاروخية من السعودية والى اخر القائمة من نماذج الانكفاء العسكري الامريكي الذي يجسد فقدان اهتمامها بالمنطقة لصالح التركيز على شرق اسيا والصين./ ان خفض امريكا لتواجدها العسكري يحمل مؤشرين.. ( المؤشر الاول بشأن خفض التواجد العسكري الامريكي يعكس مواصلة الالتزام بدعم "اسرائيل " والاخر التنصل من التعهدات لنظم عربية )

ومهما تكن العوامل التي تقف وراء هذا التغير في استراتيجيات امريكا ونواياه , فأنه من الواضح للعيان بأن امريكا لم تعد تعير تلك الاهمية حتى لاقرب حلفاءها بالمطقة باستثناء الكيان الغاصب بالطبع.

جوان ..

حمل مقال نشرته صحيفة جوان عنوان ( فصل بارد باجواء العلاقات بين الرياض وواشنطن) كتبت الصحيفة فيه عن استمرار الفتور الشديد في العلاقات الامريكية السعودية .. لا يبدو ان زيارة مساعد وزير الدفاع السعودي لواشنطن قد حققت لولي العهد السعودي اماله بتحسين العلاقات, (ان بايدن رفض الالتقاء بخالد بن سلمان ولم يسمع الاخير بواشنطن سوى تحذيرات بشأن اوضاع حقوق الانسان بالسعودية).

وشكلت زيارة الامير خالد وهو شقيق ولي العهد محمد بن سلمان, لواشنطن نكسة حقيقة لامال الرياض باذابة جليد العلاقات مع ادارة بايدن التي فتحت ملف قتل خاشقجي ودور بن سلمان فيه بشكل صريح وربما لا حبا في الحقيقة, بل لفضح طبيعة تحالفات ترامب بالدرجة الاولى والذي كانت تربطه مصالح وثيقة ببن سلمان والى درجة دفعته لحظر نشر الخفايا التي ترتبط بتورطه بقتل خاشقجي.

خراسان ..

( من الذي سيحل محل الحريري؟) خلف هذا التساؤل كتبت صحيفة خراسان .. يبدو ان احتمال تنحي سعد الحريري من مهمة تشكيل حكومة جديدة بات مطروحا تماما , هذا بالطبع ما لم تحدث تطورات مفاجأة ما في الساحة السياسية بلبنان ..( في الواقع ترى محافل لبنانية ان الحريري يريد التنحي دون ان يتهم بالتقاعس والفشل وهو ينتظر ضمان الارضية المناسبة ) ان عدم نجاح الحريري وبغض النظر عن الاسباب والمسببات في تشكيل حكومة جديدة ادى لاستمرار الفراغ السياسي لاكثر من سبعة اشهر , الامر الذي جعل من احتمال اقالته او تنحيه ليس امرا محتملا بل متأخرا جدا ايضا , / وي كل الاحوال لبنان يبحث عن بديل للحريري ومن ابرز الاسماء المطروحة رءيس الوزراء الاسبق " نجيب ميقاتي" وكذلك " تمام سلام " وهو رئيس وزراء سابق ايضا.