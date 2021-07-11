شيف تركي شهير يثير جدلا بعد عرضه صخرة للبيع بمليوني دولار

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وشارك الشيف نصرت صورته وهو يحمل الصخرة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وقام بتغليفها بورق الذهب مثلما يفعل مع قطع اللحم التي يعدها داخل مطعمه.

والتقط الشيف نصرت صورته مع الصخرة المعروضة للبيع داخل فرع مطعمه في جزيرة ميكونوس اليونانية.



وحقق الشيف التركي، نصرت، شهرة واسعة من طريقة وضعه للملح على طعامه، كلمسة أخيرة قبل أن يتم تناوله، ما جعله ينال لقب "حبيب الملح".

كما أن أسعار وجباته تتميز بأسعارها الباهظة، إذ يصل سعر بعضها إلى 1600 دولار أمريكي، والتي تتضمن قطعة لحم مشوية مطلية بطبقة من الذهب عيار 24 قيراط.