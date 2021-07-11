سنقيم عرس النصر على أشلاء جنودكم المحتلين

العالم-العراق

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الإسلامية، أن الأمين العام للنجباء وصف طلب وزارة الخارجية الامريكية من فصائل المقاومة العراقية لإيقاف عملياتها ضد المحتلين مقابل توقف الهجمات الامريكية بـ"الوقاحة" معلنا: بمفهوم المقاومة أن نترككم وشأنكم يعني أن ترحلوا من العراق وتوقفوا تدخلاتكم السافرة والتخريبية في بلادنا لأن اكثر مشاكلنا بسببكم.

وأشار الشيخ أكرم الكعبي الى احتلال العراق وانتهاك سيادته من قبل أمريكا، قائلا: كيف نترككم وشأنكم وثأرنا معكم لم ينته وقد قتلتم قادة النصر والتحرير [الشهیدین سلیماني والمهندس] جُبنا ولا زلتم تقتلون المجاهدين الابطال الذين يحمون العراق ويدافعون عن حدوده.

واستذكر ما تقوم به أمريكا من سرقة النفط وخيراتها، مبينا أن كل المهندسين والكوادر غير الحزبية في وزارة الكهرباء يعلمون أنكم قد استحوذتم على كل محطات توزيع الكهرباء بعقد فاسد خسر البلد بسببه الكثير.

وتابع، أنتم تعيقون توزيع الكهرباء في العراق بصورة صحيحة رغم أن انتاج الكهرباء بامكانه أن يتماشى مع الازمة ويتطور.

وأشار الكعبي الى الحرب الثقافية على العراق، مضيفا كيف نترككم وانتم تدعمون وتروجون للفكر المنحل والمنحرف في مجتمعنا لتمييع الشباب وضرب القيم العشائرية والعربية الاصيلة وتستهدفون الاسلام.

وفي الختام، صرح: أن المقاومة العراقية لن تترككم وستبقى شوكة في عيونكم حتى تحرير آخر شبر من ارض العراق من دنسكم وإقامة عرس النصر والتحرير على أشلاء جنودكم المحتلين.