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الرئيس الأسد يصدر مرسومين بخصوص الرواتب والأجور

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بخصوص الرواتب والأجور
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسومين تشريعيين برفع رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

العالم-سوريا

وبحسب بيان الرئاسة اليوم الأحد، "المرسوم رقم 19 للعام 2021 أضاف زيادة بنسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، ورفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة، ليصبح 71515 ليرة سورية شهريا".

وتابع البيان: "المرسوم رقم 20 للعام 2021 منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 40% من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة أسر أصحاب المعاشات، وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها".

المصدر: الرئاسة السورية

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