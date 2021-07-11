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'واتسآب' تحدث تطويرا في ميزة إرسال الصور والمقاطع المصورة

'واتسآب' تحدث تطويرا في ميزة إرسال الصور والمقاطع المصورة
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

طوّر القائمون على برنامج التراسل الفوري "واتسآب" ميزة تتعلق بإرسال الصور والمقاطع المصورة لتحافظ على جودة التصوير ودون الإخلال بها.

العالم-علوم وتكنولوجيا

فقد اشتكى الكثيرون من مستخدمي التطبيق من جودة الصور ومقاطع الفيديو المتبادلة والتي تفقد الكثير من دقتها.

وبحسب موقع Wabetainfo، فإن القائمين على التطبيق عالجوا هذه المشكلة وبدأ استخدامها بشكل تجريبي على أن تصبح متاحة في أقرب وقت لجميع مستخدمي التطبيق.

وتفقد الكثير من الصور ومقاطع الفيديو جودتها عند تبادلها بين مستخدمي التطبيق نظرا لقيام التطبيق بعملية ضغط لمحتواها، الأمر الذي يتسبب بفقدان دقتها.

وفي التحديث الجديد لهذه الميزة يمكن للمستخدم اختيار واحد من أصل 3 خيارات تتيح له إرسال الصور والمقاطع بالجودة التي يحتاجها، حيث يقوم التطبيق من خلال خوارزمية محددة بتحديد مدى الدقة.

ولا تزال الوظيفة متاحة فقط لمستخدمي الإصدار التجريبي 2.21.14.16 من برنامج messenger لنظام Android. على أن يصبح متاحا لجميع المستخدمين في أحد تحديثات البرنامج التالية.

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'واتسآب' تحدث تطويرا في ميزة إرسال الصور والمقاطع المصورة

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