الكلداني: تحرير الموصل ما كان ليتحقق لولا دماء الشهداء

العالم -العراق

وفي تغريدة له على "تويتر"، مساء السبت، قال الكلداني: "الذكرى السنوية الرابعة لتحرير الموصل من إرهاب داعش والخلافة المزّيفة، نستذكر اليوم الذي كان لنا فيه شرف المشاركة في تحرير المحافظة، ولاننسى ان هذا النصر ماكان ليتحقق لولاء ارتواء ارض نينوى بدماء الابطال الشهداء من جميع اطياف الشعب اننا ستكون بالمرصاد لمن يريد اعادة مشروع ٢٠١٤".

وفي 10 يوليو/تموز 2017، أعلن رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة آنذاك حيدر العبادي، من الموصل، تحرير المدينة بالكامل على يد القوات العراقية من قبضة تنظيم "داعش" الارهابي.



وقال في كلمة تلفزيونية، إن "النصر في الموصل تم بتخطيط وإنجاز وتنفيذ عراقي، ومن حق العراقيين الافتخار بهذا الإنجاز".