احتفال رواد مواقع التواصل بتحرير البيضاء اليمنية

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ولاقت المشاهد، اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد ماجد الموشكي:"ما شاهدناه من إنتصار لإبطال الجيش واللجان الشعبية على القاعدة وداعش في محافظة البيضاء وخصوصا في مديرية الزاهر والصومعة والضحاكي إلا خير شاهد على تأييد الله لجنوده المؤمنين وهذا كله يظهر هشاشة وضعف أدوات العدوان الذي يطبل لهم ليل نهار وأنهم قادمون على تحرير البيضاء وكل هذا وهم".



وجاء في تغريدة "حكاية وطن":"ما حدث في البيضاء مديرية الزاهر هو سحق صراصير القاعدة وداعش، خلال ساعات فقط كانت الهبة الشعبية المساندة للجيش واللجان مستعدة لمعركة تستمر عدة ايام. ولكنهم تفاجأوا بقيادة محور البيضاء تقول لهم شكرا لتجاوبكم المعركة حسمت خلال ساعات وتم تطهير الزاهر بالكامل".

وكتب اسماعيل المؤيد مغرداً:"بعد تحرير مركز مديرية #الزاهر أبطال الجيش واللجان الشعبية يشنون هجوماً على مواقع مرتزقة العدوان المسنودين بعناصر القاعدة في #الصومعة ويحررون عشرات المواقع في منطقة #الضحاكي بمحافظة #البيضاء #اليمن".