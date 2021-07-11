الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١
٠٨:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

احتفال رواد مواقع التواصل بتحرير البيضاء اليمنية

الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد تكميلية للعملية العسكرية الواسعة التي حررت بها القوات اليمنية المشتركة مديرية الزاهر بالكامل في محافظة البيضاء بعد معارك مع جماعتي داعش والقاعدة المدعومتين سعوديا.

العالم - هاشتاغ

ولاقت المشاهد، اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد ماجد الموشكي:"ما شاهدناه من إنتصار لإبطال الجيش واللجان الشعبية على القاعدة وداعش في محافظة البيضاء وخصوصا في مديرية الزاهر والصومعة والضحاكي إلا خير شاهد على تأييد الله لجنوده المؤمنين وهذا كله يظهر هشاشة وضعف أدوات العدوان الذي يطبل لهم ليل نهار وأنهم قادمون على تحرير البيضاء وكل هذا وهم".

وجاء في تغريدة "حكاية وطن":"ما حدث في البيضاء مديرية الزاهر هو سحق صراصير القاعدة وداعش، خلال ساعات فقط كانت الهبة الشعبية المساندة للجيش واللجان مستعدة لمعركة تستمر عدة ايام. ولكنهم تفاجأوا بقيادة محور البيضاء تقول لهم شكرا لتجاوبكم المعركة حسمت خلال ساعات وتم تطهير الزاهر بالكامل".
وكتب اسماعيل المؤيد مغرداً:"بعد تحرير مركز مديرية #الزاهر أبطال الجيش واللجان الشعبية يشنون هجوماً على مواقع مرتزقة العدوان المسنودين بعناصر القاعدة في #الصومعة ويحررون عشرات المواقع في منطقة #الضحاكي بمحافظة #البيضاء #اليمن".

روابط ذات صلة

شاهد: كاميرا العالم توثق تحرير محافظة البيضاء اليمنية

مصير مجهول لصحفي مغربي معارض بعد الحكم بسجنه

'زاهر البيضاء' اسم حفره اليمنيون في ذاكرة الرياض و واشنطن

شاهد .. القوات اليمنية المشتركة تسحق داعش والقاعدة في عملية واسعة

عدسة العالم تواكب عملية الجيش واللجان الشعبية بجبهة البيضاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قتلى وجرحى حصيلة انقلاب حافلة تقل مهاجرين شرقي تركيا

شاهد..ميسي يحتفل بالتتويج ببطولة 'كوبا أمريكا' بالرقص مع الكأس

محمود عباس يفرض 14 شرطا لعودة المفاوضات مع الاحتلال

التوترات في كشمير.. الهند تقيل 11 موظفا حكوميا بتهمة التواطؤ مع تنظيمات إرهابية

شاهد بالفيديو.. احتفال رواد مواقع التواصل بتحرير البيضاء اليمنية

بعد 12 عاما.. 'نتنياهو' يُخلي المقر الرسمي لرئيس وزراء الإحتلال