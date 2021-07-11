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إنطلاق المرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل + صور

إنطلاق المرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل + صور
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

أطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي المرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل في شمال البلاد.

العالم-العراق

وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان، تلقت قناة العالم نسخة منه، أن "قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة شرعت، اليوم، بالمرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل".

وأضاف البيان: "انطلقت العمليات في تمام الساعة 600 وبمشاركة قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بـ(اللواء ٣٣ واللواء ٢١) والأقسام التابعة لقيادة العمليات بإسناد من (مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية ومقاومة الدروع والطبابة) التابعة لهيئة الحشد الشعبي وقطعات الجيش العراقي متمثلة بـ(اللواء ٧٦ واللواء ٧٥) ولواء مغاوير قيادة عمليات نينوى للجيش العراقي وقطعات من فوج سوات نينوى" .

وتابع: "تهدف العملية لتطهير وتفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل من بقايا فلول داعش الإرهابية وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية من العمليات التخريبية".

ولفت البيان إلى أن "العمليات تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة من 7 محاور مقسمة على القوات المشتركة، محاور لواء ٣٣ ومحاور لواء ٢١ للحشد الشعبي ومحاور قطعات الجيش العراقي وسوات نينوى".

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