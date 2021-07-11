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زعيم عصابات 'هايتي' يهدد بخروج عناصره إحتجاجا على 'إغتيال' رئيس البلاد!

زعيم عصابات 'هايتي' يهدد بخروج عناصره إحتجاجا على 'إغتيال' رئيس البلاد!
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال زعيم عصابات هايتي إن الرئيس "ضُحِىَ" به، لافتا إلى أن رجاله سيخرجون إلى الشوارع احتجاجا على اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس.

العالم - الاميركيتان

واتهم جيمي شيريزير، أحد كبار قادة عصابات هايتي، مساء أمس السبت، ممثلين دوليين ومحليين بـ “التضحية” بالرئيس جوفينيل مويس، الذي اغتيل في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بحسب “رويترز”.

وقال شيريزير، المعروف باسم باربيكيو، وهو ضابط شرطة سابق، يرأس ما يسمى اتحاد G9 من تسع عصابات، إن رجاله سيخرجون إلى الشوارع احتجاجا.

وأول أمس الجمعة، طلبت هاييتي من كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إرسال قوات للمساعدة في حماية البنية التحتية الرئيسية وضمان الأمن والنظام العام في هايتي بعد اغتيال الرئيس.

والأسبوع الماضي، أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي، كلود جوزيف، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف، في بيان، إن “مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد، جوفينيل مويس، خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم”.

يذكر أن مويس (53 عاما)، تولى رئاسة هايتي في 2017، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، التي جرت عام 2015، وتم إعادتها عام 2016، على خلفية عدم اعتراف المنافس بنتائج التصويت.

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