الإنتصارات اليمنية في البيضاء والإمارات تجنس الصهاينة

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وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد تكميلية للعملية العسكرية الواسعة التي حررت بها القوات اليمنية المشتركة مديرية الزاهر بالكامل في محافظة البيضاء بعد معارك مع جماعتي داعش والقاعدة المدعومتين سعوديا.

كما كشف موقع "إمارات ليكس" ، نقلا عن مصادر موثوقة لم يسمها، أن نحو 5 آلاف إسرائيلي حصلوا على جنسية الإمارات خلال الأشهر الثلاث الماضية، بعد تعديل قوانين منح الجنسية. ونقل الموقع عن مصادر اطلعت على "وثائق" تفيد بإقبال واسع من الإسرائيليين على جنسية الإمارات، تحت غطاء الاستثمار، خاصة في إمارتي دبي وأبوظبي.

وأصدرت مجلة أمريكية تقريرا بشأن أفضل دول العالم لعيش النساء عام 2021، والغريب حسب محللين أن السعودية احتلت المركز الأول عربيا متقدمة ما أثار موجة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانب آخر نشر النظام الخليفي في البحرين قائمة "الارهاب" ، التي شملت اسماء 153 شخصية من عدة دول الى جانب 136 منظمة وحزب وحركة وجماعة وقد تم ادراج كبار قادة المقاومة وشهدائها على قائمة الارهاب الخليفية الى جانب مجاميع تكفيرية من صنيعة امريكا والسعودية ، ما اعتبره مراقبون محاولة للتغطية على ذيلية وتبعية النظام الخليفي "للسيدين لامريكي والاسرائيلي.

وهددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية بالاعتقال في عدم حال إخلائها.وقامت قوات الاحتلال بهدم منشآت المواطنين في خربة حمصة بالكامل، وترك المواطنين دون مأوى، علما أن هذه المرة السابعة التي يهدم فيها الخربة منذ نهاية العام الماضي، بغية تهجيرهم من المنطقة.