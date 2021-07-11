قطريون يستنكرون عرض السينما السعودية فيلما مسيئا لبلدهم

العالم - السعودية

الفيلم الأمريكي الذي مولته الإمارات ويسيء إلى قطر، لاقى انتقاداً واسعاً في الأوساط القطرية، الامر الذي دفع مجموعة “دار الشرق الإعلامية” تحريك دعوى جنائية ضد صناع وممولي فيلم “The Misfits”، الذي احتوى على أفكار ومشاهد تحرض على الكراهية وتشويه سمعة قطر وعدد من المؤسسات العسكرية والإعلامية والطبية.

ونشرت منصة إعلامية سعودية، خبراً على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيه إن فيلم “غريبو الاطوار” TheMisfits يعرض حالياً في السينما السعودية، الامر الذي أثار ضجة واسعة من السياسة السعودية خاصة بعد المصالحة الخليجية.

وعلق السليطي على التطور الجديد قائلاً :” لو نشر خبر في الجزيرة او غيرها من المنصات القطرية اليوم تسيئ للسعودية ونقلاً عن منصة عالمية اخبارية معتمده راح يتباكى النظام هناك ويدعي بان هذا اختراق لاتفاق العلا”.

وتساءل السليطي في تغريدة علة حسابه بتويتر:" هل السعودية مخترقة ام متعمدة عرض هذا الفيلم الذي يسيئ لنا”، وأضاف :” لن نقبل برمادية المواقف ونملك ادوات الرد “.

ولاقت تغريدة السلطي تفاعلاً واسعاً في أوساط القطريين، وغضباً من السياسة السعودية خاصة بعد إتمام المصالحة الخليجية.

ويشار إلى أن الفيلم الأمريكي الممول من شركة إنتاج إعلامي إماراتية مقرها أبوظبي، استهدف من خلاله تمرير اتهامات دعم قطر وبعض مؤسساتها للعنف والإرهاب.

وتضمن الفيلم مشاهد صريحة لمركبة عسكرية تحمل شعار “لخويا” بجوار رقم هاتف “دار الشرق” القطرية، بالإضافة إلى ورود اسم أحد المستشفيات الخاصة الذي قرر بدوره مقاضاة الفيلم.

وعلى هذا الأساس قدمت المجموعة بلاغاً جنائياً لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في وزارة الداخلية.

وقد تم قبول البلاغ وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقالت المجموعة في بلاغها: إن الفيلم تضمن وضع رقم الهاتف الخاص بدار الشرق “44557777” بقصد الإساءة للدار وانتهاك حقوقها، وطالبت باتخاذ التدابير المؤقتة والإجراءات القانونية اللازمة المتبعة مع حفظ حق دار الشرق في إحالة الأمر للمحكمة المختصة وطلب الادعاء بالحق المدني.

كما أعلن عبدالرحمن محمد العمادي، الرئيس التنفيذي لمستشفى العمادي، من جانبه أنهم بصدد رفع قضية على الشركة المنتجة لفيلم غريبو الاطوار "The Misfits"، لاستخدامهم الاسم التجاري للمؤسسة دون إذن مسبق، و الإساءة لدولة قطر.

كما صرح عايض العذبة المحامي والوكيل القانوني لمستشفى العمادي، أن القضية المزمع تحريكها سوف تتناول المطالبة بمنع الفيلم المسيء من العرض.

إضافة إلى المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت وستلحق بالمستشفى جراء عرضه.

ومخرج الفيلم يشير في فيلمه إلى قطر باسم “جزيرستان” ويتهم مواطنيها بدعم “المنظمات الإرهابية” بينما يصور الإماراتيين على أنهم أبطال.

ويهدف الفيلم للإضاءة على قطر واعتبارها دولة راعية للإرهاب العالمي والإرهابيين، إضافة إلى الترويج لإمكانية جعل أبو ظبي بديلاً عن هوليوود الأمريكية في تصوير الأفلام العالمية. حسب ما ذكر نقاد.

المصدر: الواقع السعودي