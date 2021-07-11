فضل الله: كفى ان يفكر كل شخص بموقعه ونريد ان تتحمل الدولة مسؤوليتها

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واضاف: لقد عملنا في هذا البلد بوحي ان نقلع أشواكنا بأظافرنا، نحن كنا نأمل ان تقوم ​الدولة​ بمسؤولياتها وان تتحمل هي مسؤولية رعاية هؤلاء الفقراء والايتام والمعوقين والمسنيين كما في كل ​العالم​، لكن للأسف لم تفكر الدولة بذلك، كل كان يفكر ان يكون هذا البلد بقرة حلوب له لا للعطاء للناس".

وعبّر عن خشيته من أن يستمر هذا الامر، وقال: "هذا البلد يحتاج الى دولة يعيش فيها ​الانسان​ انسانيته ليرى ​المستقبل​ امامه مفتوحا وليس مسدودا كما هو الان لكي يزرع الانسان ويبني في بلده وليس في بلاد الاخرين". وقال: "كفى ان يفكر كل شخص بموقعه، لا نشمل الجميع ولكن هذا واقع موجود ومع الأسف نخشى ان يستمر هذا الامر، لا بد من ان تتغير العقلية في هذا البلد، ونراهن على من يفكر بروحية الانسان، لا نريد ان ينظر البعض للبلد على انه مزرعة وان لا يفكر سوى بطائفته بل نريد ان تتغير هذه العقلية وان يفكر الانسان بالكل ويعمل للكل وهذا ما نريده وهذا ما نعمل له".