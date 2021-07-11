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الامريكان يخرجون دفعة جديدة من قمح سوريا إلى العراق

الامريكان يخرجون دفعة جديدة من قمح سوريا إلى العراق
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا من 24 شاحنة محملة بالقمح المسروق من الأراضي السورية إلى العراق.

العالم-سوريا

وذكر مراسل العالم، أن "القوات الامريكية أخرجت ٢٤ شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع تل علو بريف الحسكة الشمالي وادخلتها الى الاراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي".

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب خيرات السوريين من مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تأتمر بأمرها.

وتنتشر القوات الأمريكية في مناطق آبار النفط لسرقته إضافة إلى سرقة المحاصيل الرئيسة مثل القمح وذلك لتمويل المجموعات المسلحة التي تدعمها وفى مقدمتها "قسد" ولحرمان الشعب السوري من خيرات بلاده بالتزامن مع حصارها الجائر الذي تفرضه عليه لمنعه من الحصول على الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

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الامريكان يخرجون دفعة جديدة من قمح سوريا إلى العراق

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