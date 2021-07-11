لبنان.. التفلت من إجراءات الوقاية من كورونا سيضعنا مجدداً أمام سيناريو سيئ

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ولفت إلى ان "أسباب إرتفاع أعداد ​الإصابات​ بالوباء مجدداً هي تراخي المواطنين وتراجع الإجراءات، إضافة إلى قدوم أعداد كبيرة من المغتربين إلى ​لبنان​ والمتحور "​دلتا​" يملك قدرة كبيرة على الإنتشار".

وأكد انه "نملك مناعة مجتمعية عالية ستساعدنا على الحد من تفشي الوباء لكن ذلك مرتبط بالتزام الناس بالإجراءات المطلوبة، داعياً إلى الإقبال على حملات التلقيح لأنها تساعد في تحصين مجتمعنا أكثر فأكثر". وقال: "الخطر الحقيقي اليوم على ​المستشفيات​ يتمثل في نقص المواد الطبية والحيوية والنقص الحاصل في الكادر الطبي والتمريضي.