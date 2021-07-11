الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١
٠٩:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

موظفو 'أمازون' مهددون بالفصل التعسفي بسبب السياسة الخفية للشركة

موظفو 'أمازون' مهددون بالفصل التعسفي بسبب السياسة الخفية للشركة
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشفت تقارير أمريكية عن أن موظفي شركة "أمازون" العالمية للتجارة الإلكترونية مهددين بالفصل التعسفي، وذلك لعدم تحذيرها لهم بأنهم يخضعون لنظام مراقبة لأدائهم.

العالم-علوم وتكنولوجيا

وذكرت وثائق حصلت عليها صحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية أنه يُطلب من المديرين في "أمازون" عدم تحذير الموظفين من أنهم يخضعون للمراقبة بموجب أداة في الشركة تدعى "Focus"، واتي توثق كيفية قيام المديرين بتدريب الموظفين ورفع مستوى أدائهم.

لكن تقول الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة أن الشركة وجهت المديرين بعدم مناقشة برنامج "Focus" مع الموظفين، وأنهم يكتفون بإخبارهم أنهم لا يفوا بالتوقعات المطلوبة، ولا يخبروهم بكيفية تحسين أدائهم.

وأشارت الوثائق كذلك إلى أن المديرين لا يستطيعون إخبار موظف أنه في برنامج "Focus" إلا إذا سئلوا بشكل مباشر.

وهذا يعني أن الموظف يمكن أن يكون في طريقه لفقدان وظيفته دون أن يعرف أبدا أن أداءه يخضع لتدقيق مؤسسي مكثف، وقال بعض الذين اكتشفوا أنهم كانوا في البرنامج إنهم لم يتلقوا أبدا تعليقات على أوجه القصور لديهم على الإطلاق.

وقال أحد موظفي "أمازون" لصحيفة "سياتل تايمز" عن الإجراء: "إنها طريقة خفية للتخلص من الأشخاص الذين ليسوا جزءا من العصبة".

وبحسب تقرير سابق لمجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية، فإنه إذا لم يتحسن أداء موظفو "أمازون" أثناء وجودهم في برنامج "Focus" عن غير قصد، فسيتم وضعهم بعد ذلك في برنامج "Pivot"، وهذا يشير إلى أنه تم إعطاؤهم حزمة إنهاء الخدمة، أو منحهم فرصة لوضعهم في خطة تحسين الأداء.

وكانت تقارير السابقة لصحيفة "سياتل تايمز" كشفت أيضا أن شركة "أمازون" تتوقع أن يترك ثلث أولئك الذين تم وضعهم في برنامج "Pivot" الشركة، مما يعزز هدفها المتمثل في تصفية أقل نسبة 6 في المئة من أداء الشركة كل عام.

روابط ذات صلة

بعد 27 عاماً من رئاستها .. "جيف بيزوس" يتنحى عن قيادة شركة "أمازون"!

آلاف الأشخاص يوقعون عريضة لمنع جيف بيزوس من العودة إلى الأرض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحشد الشعبي يعثر على نفق ومضافات لداعش في الموصل

الدفاع التركي لليونان: لا جدوى من التصريحات والأفعال الاستفزازية

شاهد.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج بمصر

موظفو 'أمازون' مهددون بالفصل التعسفي بسبب السياسة الخفية للشركة

الصين تهدد بالرد الحاسم على عقوبات أمريكا ضدها

منذ شباط .. توريد نحو 10 ملايين جرعة لقاح كورونا الى ايران