شاهد.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج بمصر

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وهذا المعرض كان يحوي كافة التجهيزات الخاصة بأجهزة العرائس ومستلزمات المنازل، ما أدى إلى احتراقه بالكامل، وأتت النيران على جميع محتويات المعرضين من بضائع تجارية متنوعة، كالملابس، ومستحضرات التجميل، والخردوات، والمفروشات، وأجهزة كهربائية، وأدوات المطابخ والمنازل، والاحذية والكوتشات، وامتدت النيران إلى معرض ومول "طيبة" الملاصق على مساحة حوالى 500 متر، إذ يضم المعرض الأول حوالى 70 بايكة تجارية، والمعرض الثاني حوالى 50 بايكة مؤجرة من أصحاب المعرضين.

وقامت القوى الأمنية بإبعاد المواطنين من محيط الموقع، وتم إخلاء المنازل المجاورة التي طالتها ألسنة اللهب وسببت خسائر بسيطة بها.

هذا وتوجهت قوات الحماية المدنية على الفور للسيطرة على النيران ارتفعت لأمتار، نظرا لكمية المعروضات المتواجدة بالمعرض، وسيطروا على الحريق وقاموا بتبريد الصاج والمنازل المجاورة للحريق وكذلك وإخماده بصورة كاملة.

كما أرسلت الوحدة المحلية بالمجلس معدات من سيارات وكوادر للمشاركة في رفع أنقاض ومخلفات الحريق ولمساعدة رجال الإطفاء في إخماد النيران، بعد أن تم الدفع بــ10 سيارات إطفاء من نقاط مختلفة للسيطرة على الحريق، وسيارات الإسعاف، ومنع انتشاره كونه بين كتلة سكنية مكتظة.