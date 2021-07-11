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الدفاع التركي لليونان: لا جدوى من التصريحات والأفعال الاستفزازية

الدفاع التركي لليونان: لا جدوى من التصريحات والأفعال الاستفزازية
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعتبرت وزارة الدفاع التركية أنه "لا يمكن أن تكون الأجندة الإيجابية من جانب واحد"، مؤكدة أنه إذا أرادت اليونان "استمرار المناخ الإيجابي، فعليها تجنب التصريحات والأفعال الاستفزازية".

العالم - تركيا

يتبع..

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