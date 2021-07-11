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ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الدفاع التركي لليونان: لا جدوى من التصريحات والأفعال الاستفزازية
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش
اعتبرت وزارة الدفاع التركية أنه "لا يمكن أن تكون الأجندة الإيجابية من جانب واحد"، مؤكدة أنه إذا أرادت اليونان "استمرار المناخ الإيجابي، فعليها تجنب التصريحات والأفعال الاستفزازية".
العالم
-
تركيا
يتبع..
تصنيف :
أهم الأخبار
ترکيا
أوروبا
العالم
كلمات دليلية :
وزارة الدفاع التركية
الأجندة الإيجابية
استمرار المناخ الإيجابي
تجنب التصريحات والأفعال الاستفزازية
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خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.