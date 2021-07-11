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الهند تخرج موظفي قنصليتها من قندهار الأفغانية

الهند تخرج موظفي قنصليتها من قندهار الأفغانية
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الهند، اليوم الأحد، أنها سحبت بشكل مؤقت مسؤولين من قنصليتها في قندهار، المدينة الكبيرة الواقعة جنوبي أفغانستان، في الوقت الذي تواصل فيه حركة طالبان السيطرة على مناطق في البلاد.

العالم - اسيا والباسفيك

جاء هذا في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجشي، بحسب وكالة "رويترز".

وقال البيان: "بسبب القتال العنيف بالقرب من مدينة قندهار، تم إعادة الموظفين الذين يوجد مقر عملهم في الهند، بشكل مؤقت".

وقال المتحدث: "الهند تراقب عن كثب تطور الوضع الأمني في أفغانستان"، مضيفا أن قنصلية الهند في قندهار يديرها موظفون محليون بشكل مؤقت.

وكانت حركة "طالبان" الأفغانية أعلنت، أمس السبت، السيطرة على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، وذلك في ظل استمرار عملية انسحاب قوات الإحتلال الأمريكية وقوات "الناتو" من أفغانستان.

وتجري مواجهات في أفغانستان، بين القوات الحكومية ومسلحي "طالبان"، الذين استولوا على مناطق كبيرة في المناطق الريفية وشنوا هجوماً على المدن الكبرى.

يأتي التصعيد وسط انسحاب قوات الإحتلال الأمريكية، الذي وعدت واشنطن بإكماله بحلول نهاية الشهر المقبل.

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