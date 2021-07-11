شاهد: تصاعد الهجمات ضد الأميركان في العراق وسوريا

العالم - سوريا

هجوم صاروخي هو الرابع من نوعه خلال اسبوعين على القاعدة العسكرية التابعة للاحتلال الاميركي في دير الزور شرقي سوريا عقب الانفجار الكبير الذي سمع دويه في المنطقة.

وكالة سانا السورية نقلا عن مصادر محلية قالت أن انفجارا كبيرا سمع دويه من جهة حقل الكونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال الأميركي قاعدة لها في ريف دير الزور الشرقي.

وعلى أثره انطلقت صافرات الإنذار في القاعدة الأمريكية، مشيرة إلى ان طائرات الاحتلال الامريكي المسيرة قامت بالتحليق في اجواء المنطقة فيما تحدثت مصادر اخرى عن تعرض القاعدة الاميركية لهجوم بقذائف.

البنتاغون اعترف بالهجوم وقال مسؤول عسكري لوكالة رويترز إن نيرانا غير مباشرة استهدفت القوات الأميركية في حقل الكونيكو للغاز شرقي سوريا وأضاف أن التقارير الأولية لم تشر إلى وقوع إصابات أو أضرار.

الهجوم الأخير يأتي وسط تصاعد العمليات العسكرية ضد التواجد الاميركي في المنطقة بشكل عام لاسيما في سوريا والعراق بشكل خاص في أعقاب العدوان الأميركي الشهر الماضي على أهداف شرقي سورية وغربي العراق.

فالهجوم على القاعدة الاميركية لم يكن الاخير بحسب المراقبين لأنه ياتي ضمن سلسلة عمليات عسكرية تستهدف الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا والتي كان اعنفها الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الاسد اكبر قاعدة اميركية في منطقة الانبار باكثر من اربعة عشر صاروخا على الاقل مما ادى الى اصابة عدد من الجنود الاميركيين بجروح ورجح المراقبون زيادة منسوب الهجمات الصاروخية ضد الاحتلال الاميركي من قبل الفصائل المقاومة في العراق تلبية لمطالبة البرلمان الاحتلال الاميركي من بلاد الرافدين فضلا عن الاحتجاجات الشعبية التي تخرج بين الفينة والاخرى الرافضة للوجود الاميركي في العراق لانها تعتبر وجود الاحتلال لم يات على العراق سوى بالارهاب الداعشي الوهابي السلفي والدمار والخراب اضافة الى الازمات المالية والاقتصادية.