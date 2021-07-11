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استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بدير الزور + فيديو

الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام، عن تصاعد أعمدة الدخان من القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور السورية، بعد استهدافها بهجوم صاروخي.

العالم-سوريا

وفي خبر عاجل، اعلنت قناة "صابرين نيوز" على التلغرام، عن "قصف صاروخي استهدف قاعدة العمر النفطية التي تشغلها قوات الاحتلال الامريكي"، في ريف دير الزور شرقي سوريا، واضافت أن "أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة بعد اصابة الصواريخ".

وفي 28 يونيو الماضي، تعرضت القاعدة التي تتمركز فيها القوات الأمريكية بمنطقة حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور السورية لهجوم بقذائف صاروخية. وقالت مصادر محلية أن القصف خلّف خسائر مادية، وأدى الى احتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف.

وقالت مراسلة العالم إن القوات الأمريكية أغلقت محيط القاعدة المستهدفة بعد الهجوم الصاروخي.

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