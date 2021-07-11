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'واتسآب' يطرح ميزة على هواتف 'آيفون' لكاميرا شبيهة بـ'سناب شات'

'واتسآب' يطرح ميزة على هواتف 'آيفون' لكاميرا شبيهة بـ'سناب شات'
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

طرح تطبيق "واتسآب" ميزة جديدة خاصة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بتلك الموجودة على منافسه تطبيق "سناب شات".

العالم-علوم وتكنولوجيا

وتعمل تلك الميزة، وفقا لم نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني المتخصص، على عرض الصور ومقاطع الفيديو لمرة واحدة فقط مع شعار جديد تم تصميمه داخل "واتسآب"، على شكل فقاعة.

ومن المتوقع طرح تلك الميزة أيضا خلال فترة مقبلة على الإصدار التجريبي "بيتا" لتطبيق واتسآب على نظام تشغيل "أندرويد".

وستكون صلاحية مقاطع الفيديو الصور لمرة واحدة فقط، بمجرد عرضها تختفي تلقائيا من على واتسآب، كما ستتأكد إدارة التطبيق من أن تلك الميزة لا تصلح معها "لقطات الشاشة" أي لا يمكن للشخص الاحتفاظ بها على الإطلاق.

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