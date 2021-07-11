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الخارجية الايرانية تستدعي السفيرة السلوفينية بطهران

الخارجية الايرانية تستدعي السفيرة السلوفينية بطهران
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

على خلفية الاجراء المناوئ للدبلوماسية والمفروض من جانب رئيس وزراء سلوفينيا "یانزیانشا"، المتمثل في حضوره عبر الفضاء الافتراضي لاجتماع زمرة المنافقين الارهابية، استدعت وزارة الخارجية الايرانية سفيرة سلوفينيا في طهران السيدة "كريستينا رادي".

العالم - ايران

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الاحد، ان مدير شؤون البحر الابيض المتوسط وشرق اوروبا في وزارة الخارجية الايرانية قام باستدعاء السفيرة السلوفينية لدى ايران وسلمها مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة على خلفية هذا الاجراء والتهم الواهية المطروحة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تم خلال هذا اللقاء التاكيد بان مشاركة رئيس وزراء سلوفينيا عبر الفضاء الافتراضي في اجتماع نظمته زمرة ارهابية ومبغوضة لدى الشعب الايراني، والتصريحات التي لا اساس لها من الصحة والسخيفة لهذا المسؤول السلوفينيي، تتعارض مع الاعراف الدبلوماسية وطبيعة العلاقات الثنائية، وهي مدانة؛ يضاف الى ذلك ان دعم جماعة ارهابية يشكل انتهاكا لميثاق الامم المتحدة والمعايير الدولية المتعارف عليها ومبادئ حقوق الانسان وهي غير مبررة بامتياز.

وبناء على ذلك، فقد طالبت طهران ليوبليانا بتقديم شرح في هذا الخصوص؛ حيث اكدت السفيرة السلوفينية انها ستبلغ حكومة بلادها فورا بشان احتجاج ايران الشديد.

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الخارجية الايرانية تستدعي السفيرة السلوفينية بطهران