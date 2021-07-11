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إنتكاسة كبيرة للتحالف السعودي الداعشي في البيضاء

الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج"المشهد اليمني"، ما منيت به قوات التحالف السعودي الداعشي في محافظة البيضاء وسط اليمن بهزيمة نكراء، بعد أن شنت قوات الجيش اليمني هجوما معاكسا، استطاعت ان تستعيد فيه جميع المناطق التي فقدتها خلال الايام الماضية.

العالم - المشهد اليمني

ويتناول برنامج"المشهد اليمني"موضوع تمكن القوات اليمنية من مطاردة القوات الغازية الى المناطق التي كانت تسيطر عليها سابقا، وحررت عددا من المناطق في الصومعة المركز الرئيسي لقوات القاعدة وداعش في اليمن.

ويبحث البرنامج في ما كان قد أعلنه التحالف السعودي قبل ايام انطلاق عملية عسكرية لقواته في البيضاء تحت اسم عملية النجم الثاقب، واستطاع أن يسيطر على بعض المناطق غير أن العملية منيت بفشل كبير بعد ان استطاعت القوات اليمنية افشال المخطط السعودي، وصد الهجمات، والتحول من الدفاع الى الهجوم.

ووتطرق البرنامج الى مواصلة القوات اليمنية المدعومة بابناء القبائل انتصاراتها بعد استعادة مدينة الزاهر. وقتل في هذه العمليات العشرات من المرتزقة والجماعات التكفيرية المدعومة من قبل السعودية والامارات.

ويسلط البرنامج الضوء على انتصارات الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة البيضاء ودحرعناصر الإرهاب وتأمين مناطق وقرى المواطنين، لاقت ترحيبا واسعا من قبل الأهالي الذين باركوا الانتصارات بعد أن تنفسوا الصعداء من جور انتهاكات وجرائم التنظيمات الإرهابية، معلنين تأييدهم ووقوفهم إلى جانب الجيش اليمني واللجان الشعبية في مواصلة تحرير باقي الاماكن التى فرت اليها عناصر الإرهاب.

ويبحث البرنامج في انعكاسات التحول المفاجئة في البيضاء، وما هو الدور الذي لعبه ابناء القبائل والاهالي في تحرير هذه المناطق؟ وما هي أسباب الانتكاسة الكبيرة التي لحقت بالتحالف السعودي الداعشي في البيضاء؟

ويتم مناقشة برنامج " المشهد اليمني" مع ضيوف الحلقة:

الدكتور حزام الأسد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله

عبد السلام جحاف اعلامي يمني

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