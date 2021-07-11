استنفار بصفوف قوات التحالف و'قسد' في ريف دير الزور

العالم-سوريا

وافادت مراسلة العالم في سوريا بان حالة من الاستنفار تجري في صفوف عناصر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من القوات الامريكية بعد استهداف قاعدتي حقل العمر النفطي وكونيكو للغاز الطبيعي في محافظة دير الزور السورية بقذائف صاروخية.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت في وقت سابق، الأحد، باستهداف القاعدة الامريكية في حقل العمر، الواقع جنوبي غربي دير الزور، بعدد من القذائف الصاروخية.

وأضافت هذه المصادر بأنه تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من داخل الحقل، مع سماع دوي صفارات الإنذار.

كما ذكرت المصادر الإعلامية أن القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، بدير الزور تم استهدافها بهجوم صاروخي للمرة الثانية في غضون ساعات.

ومساء امس السبت تعرض حقل "كونيكو"، الذي يتخذه الجيش الأمريكي قاعدة لا شرعية له في ريف دير الزور شرقي سوريا، لهجوم مجهول المصدر بقذائف الهاون.

في السياق، أكد مسؤول عسكري أمريكي، تعرّض قوات بلاده الموجودة شرقي سوريا "لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية"، وفق تعبيره.

وكانت القواعد العسكرية للقوات الأمريكية المنتشرة في ريف دير الزور شرقي سوريا، قد تعرضت، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى هجمات متتالية أدت إلى انفجار مستودعات ذخيرة وإصابة عدد ممن بداخلها.