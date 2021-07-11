الادميرال خانزادي: تواجد "اسرائيل" في المحيط الجغرافي للبلاد مجرد حلم وسراب

العالم- ايران

وقال الادميرال خانزادي في حوار مع القناة الاولى للتلفزيون الايراني مساء السبت: ان مستوى امن حدودنا البحرية عال جدا ولا امكانية لان تقترب قطعة بحرية من هذه المنطقة ولا يتم رصدها ومتابعتها لحظة بلحظة.

واضاف: ان قدرات الطائرات المسيرة التابعة للقوة البحرية والجوية تعاظمت وان المناطق الخاضعة لمهمات الجيش وكذلك الحرس الثوري تحظى بالامن التام.

وتابع الادميرال خانزادي: ان تواجد "اسرائيل" في محيطنا الجغرافي مجرد حلم وسراب.

وحول مشروع تصنيع برمائية وطنية قال: لقد تابعنا مشروع تصنيع برمائية وطنية خطوة خطوة وقد وعدت وزارة الدفاع ان تسلم هذه البرمائية المزودة بقاذفة صواريخ للقوة البحرية قبل نهاية العام الجاري.

واضاف: اننا توقعنا خلال مراسم احياء ذكرى الدفاع المقدس (1980-1988) انضمام المدمرة دماوند والبارجة "كنارك" للقوة البحرية وفي المستقبل غير البعيد ستنضم اول سفينة استخباراتية للقوة البحرية وهي عابرة للمحيطات.

واشار قائد البحرية الايرانية الى قيام شركة معرفية داخلية بتصميم وتصنيع محرك ديزل بحري في غضون 6 اشهر وقال: اننا نقوم الان بانشاء مركز للابداع البحري لوضعه تحت تصرف شبابنا الذين وعدونا بتصنيع مدمرة ثقيلة.

وقال: خلال اللقاء مع قائد القوة البحرية الالماني (على هامش اجتماع قادة القوة البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي آيونز) تحدثت عن الوصول الى تصنيع محركات mto الالمانية حيث قال "لا تغفلوا عن هذه المحركات" وبعد العودة من الاجتماع جاء شبابنا وقالوا بانهم انتهوا من تصنيع هذا المحرك واطلقوا عليه اسم mac .