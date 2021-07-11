الصحة الايرانية: تسجيل 17664 إصابة و165 حالة وفاة جديدة بكورونا

العالم- ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 17664 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و373 ألفا و450 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1821 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج .

واضافت: ان 3684 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و25 ألفا و911 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 165 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 85859 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 4،693،174 الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 2،144،648 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 6،837،822 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 24 مليونا و514 ألفا و183 إختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 143 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 186 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 119 مدينة.