استهداف برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب شرقي بغداد

العالم-العراق

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت برجا لنقل الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة".



وأشار إلى أن "العملية أسفرت عن تضرر البرج وانهيار جزئي".

وكانت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أعلنت، اليوم الأحد، عن إحباط محاولتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.

ويوم أمس. أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء.