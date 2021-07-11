الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١
٠٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

قيادي فلسطيني: ابن زايد خائن ويجب طرد الإمارات من الجامعة

قيادي فلسطيني: ابن زايد خائن ويجب طرد الإمارات من الجامعة
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

هاجم القيادي البارز في حركة فتح، عباس زكي، الإمارات، وولي عهدها محمد بن زايد، واتهمها بتجنيس نحو سبعة آلاف إسرائيلي، عقب اتفاق التطبيع مع الاحتلال، الذي وقع في آب/ أغسطس الماضي.

العالم- الامارات

وقال زكي خلال فعالية السبت، نشرتها وسائل إعلام محلية: "ابن زايد خائن، ويجب طرد الإمارات من الجامعة العربية"، محذرا من تغلغل الحركة الصهيونية في الإمارات، عبر ارتكاب جريمة تجنيس آلاف الإسرائيليين.

وخاطب زكري القادة العرب، بينهم الرئيس المصري، قائلا: "إذا فتح باب الإمارات لتجنيس الصهاينة هلكتم، ولن تستطيعوا وقف مد الحركة الصهيونية".

وأضاف: "إما أن تمنع الإمارات من دخول البلدان العربية، أو تطرد من الجامعة العربية".

وأشاد زكي بشعب الإمارات قائلا: "شعب الإمارات حر وعظيم، ولا نعمم، لأن الخائن فقط هو محمد بن زايد".

وافتتح وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، قبل أيام قنصلية إسرائيلية رسمية في دبي، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى الإمارات، التي تعدّ الأولى لوزير إسرائيلي منذ تطبيع العلاقات بين الطرفين العام الماضي.

ومنذ تطبيع العلاقات بين البلدين في أيلول/ سبتمبر 2020، بدفع من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أقام الجانبان رحلات جوية مباشرة، وتبادلا السفراء، وزيارات وفود تجارية عدة.

روابط ذات صلة

كيف يُقرأ مشهد افتتاح السفارة الاسرائيلية في الإمارات؟

مشهد افتتاح السفارة الاسرائيلية في الامارات ودلالاته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مؤتمر لزمرة خلق الإرهابية في ألبانيا بمشاركة مسؤولين أوروبيين وأميركيين +فيديو

باريس لم تدرج تونس في القائمة الحمراء

في مثل هذا اليوم.. السرايا أجبرت نتنياهو ووزراءه على الهروب للملاجئ

قائد الثورة يشكر الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية على رسالتهم

ممثلون فلسطينيون ينسحبون من 'مهرجان كان' بعد تصنيف فيلمهم بـ'اسرائيلي'!

اليوم.. البريطانيون يحبسون أنفاسهم أملا بفوز منتخبهم في يورو 2020