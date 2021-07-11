قيادي فلسطيني: ابن زايد خائن ويجب طرد الإمارات من الجامعة

العالم- الامارات

وقال زكي خلال فعالية السبت، نشرتها وسائل إعلام محلية: "ابن زايد خائن، ويجب طرد الإمارات من الجامعة العربية"، محذرا من تغلغل الحركة الصهيونية في الإمارات، عبر ارتكاب جريمة تجنيس آلاف الإسرائيليين.

وخاطب زكري القادة العرب، بينهم الرئيس المصري، قائلا: "إذا فتح باب الإمارات لتجنيس الصهاينة هلكتم، ولن تستطيعوا وقف مد الحركة الصهيونية".

وأضاف: "إما أن تمنع الإمارات من دخول البلدان العربية، أو تطرد من الجامعة العربية".

وأشاد زكي بشعب الإمارات قائلا: "شعب الإمارات حر وعظيم، ولا نعمم، لأن الخائن فقط هو محمد بن زايد".

وافتتح وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، قبل أيام قنصلية إسرائيلية رسمية في دبي، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى الإمارات، التي تعدّ الأولى لوزير إسرائيلي منذ تطبيع العلاقات بين الطرفين العام الماضي.

ومنذ تطبيع العلاقات بين البلدين في أيلول/ سبتمبر 2020، بدفع من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أقام الجانبان رحلات جوية مباشرة، وتبادلا السفراء، وزيارات وفود تجارية عدة.