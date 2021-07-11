إحصائيات جرائم العدوان السعودي على اليمن خلال 2300 يوما

العالم- اليمن

وأوضحت إحصائية المركز أن إجمالي الشهداء17،176 منهم 3،842 طفلا و 2،400 امرأة و 10،934 رجلا، والجرحى بلغت الإحصائية 26،715 منهم 4،225 طفلا و 2،832 امرأة و 19،658 رجلا.

وفيما يخص البنية التحتية كشفت الإحصائية عن تدمير العدوان خلال 2300 يوما من العدوان لـ 15 مطارا ، و 16 ميناء ، و308 محاط ومولد كهرباء، إضافة إلى 553 شبكة ومحطة أتصال، و 2،397 خزان وشبكة مياه، و 1،983 منشأة حكومية، و 5،224 طريق وجسر.

أما عدد المنشآت الاقتصادية التي دمرها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي فقد بلغت وفق الإحصائية 396 مصنعا ، و352 ناقلة وقود، و 11،479منشأة تجارية، و423 مزرعة دجاج ومواشي، إضافة إلى 7،945 وسيلة نقل، و472 قارب صيد، و 931 مخزن أغذية، و 397 محطة وقود، و685 سوقا، و858 شاحنة غذاء.

وبخصوص المنشآت الخدمية كشفت الإحصائية عن تدمير العدوان لـ 575،353 منزلا، و 179 منشأة جامعية، و1،446مسجدا، و369 منشأة سياحية، و391 مستشفى ومرفق صحي، وكذلك 1،110 مدرسة ومركز تعليمي، و7،733حقلا زراعيا، و135 منشاة رياضية، و248 موقعا أثريا، و49 منشأة إعلامية.