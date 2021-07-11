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تسجيل 9 وفيات و1566إصابة جديدة بكورونا بالمغرب

تسجيل 9 وفيات و1566إصابة جديدة بكورونا بالمغرب
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 9 وفيات و1566 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

العالم - المغرب

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة وصل إلى 9360، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 541405.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 5 وفيات و1250 إصابة بالفيروس.

وحصل أكثر من 10 ملايين شخص على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس في المغرب، في حين حصل أكثر من تسعة ملايين على الجرعتين.

كما أعلن المغرب عن توسيع دائرة الفئة العمرية المستهدفة في التطعيم إلى مادون 30 عاما.

المصدر: "رويترز"

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