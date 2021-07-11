وزارة الدفاع الأفغانية: على حكومة إسلام آباد التوقف عن دعم طالبان + فيديو

العالم - أفغانستان

بينما تواصل جماعة طالبان زحفها نحو ما تبقى من أراض أفغانية لضمها إليها.. تجد حكومة كابول نفسها عاجزة عن فعل الكثير لحماية هذه الأراضي.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان اتهم الحكومة الباكستانية بدعم طالبان داعيا إسلام آباد إلى التوقف عن هذا الدعم وعدم السماح لقادة هذه الجماعة باستخدام أراضيها للتخطيط لشن هجمات في أفغانستان.

أمان قال إن الشعب الأفغاني لا يريد أن يتكرر حكم طالبان في أفغانستان وأن تعود البلاد إلى ما سماه بماضيها المظلم داعيا الحكومة الباكستانية إلى تدمير أوكار ومخابئ طالبان على أراضيها.

في الأثناء أعلنت طالبان سيطرتها على معظم ولاية بدخشان التي تضم حدود البلاد مع الصين، بالإضافة إلى مناطق واسعة من ولاية تخار على الحدود مع طاجيكستان.

كذلك سيطرت الحركة خلال الفترة الماضية على عدد من المعابر الحدودية مع إيران وطاجيكستان، كما وسعت مناطق نفوذها بالجنوب في ولايات مثل هلمند وقندهار وهما من المعاقل التاريخية لطالبان.

وتحسبا لأي مفاجئات جديدة مع استمرار تقدم مسلحي حركة طالبان على حساب القوات الحكومية أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية عن تزويد مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة كابل، بنظام دفاع جوي مشيرة إلى أن هذا النظام فعال في صد الصواريخ قصيرة المدى.

ويعتبر مطار حامد كرزاي الدولي من أهم الجسور التي تربط أفغانستان بالدول الأخرى، وشريان حياة الشعب الأفغاني.

إلى ذلك تواصل الدول الأجنبية سحب قواتها من أفغانستان حيث أكد وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتن اكتمال انسحاب قوات بلاده، فيما أعلنت الهند سحب موظفين من قنصليتها في مدينة قندهار الأفغانية، بسبب التقدم العسكري المطرد لحركة طالبان في مختلف أنحاء البلاد.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..