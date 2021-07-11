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السلطات الأفغانية تعلن تشغيل منظومة دفاع جوي لحماية كابول

السلطات الأفغانية تعلن تشغيل منظومة دفاع جوي لحماية كابول
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الأفغانية الأحد تشغيل "نظام دفاع جوي" لحماية العاصمة كابول من التعرّض لقذائف وصواريخ في ظلّ الانسحاب الامريكي اللامسؤول من البلاد.

العالم - افغانستان

وأحدثت طريقة الانسحاب الامريكي العشوائية من البلاد حالة من عدم الاستقرار، حيث أطلقت طالبان في بداية مايو (آيار) هجوماً واسع النطاق على القوات الأفغانية المرتبكة، غانمةً مساحات شاسعة.

ولم تعد القوات الأفغانية تسيطر سوى على المحاور الرئيسية وكبرى المدن الإقليمية وسط حصار يفرضه مسلحو طالبان حول الكثير منها والخشية من احتمال مهاجمتهم كابول في المدى المنظور، لاسيما وأنّ طالبان باتت تسيطر على عدّة مناطق مجاورة للعاصمة الأفغانية في نطاق لا يتجاوز المئة كيلومتر.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان إنّ "نظام الدفاع الجوي حديث الإنشاء دخل طور التشغيل عند الساعة 02,00 فجر هذا الأحد" (21,30 السبت بتوقيت غرينتش).

وأضافت "أثبت هذه المنظومة فاعليتها في أرجاء العالم في صدّ الهجمات بالصواريخ والقذائف".

بيد أنّ الوزارة لم توضح لا اسم المنظومة ولا تاريخ نشرها ولا هوية الطرف الذي أرساها.

لكن طوال 20 عاماً في أفغانستان كانت القوات الأميركية قد زوّدت قواعدها بعدة منظومات من طراز "سيرام/C-RAM" القادرة على رصد القذائف وتدميرها.

وتتيح هذه المنظومة التي كانت في قاعدة باغرام، الأبرز بين قواعد الإحتلال الأمريكية وتقع على مسافة 50 كيلومتراً شمال كابول، إصدار إشارات الإنذار ضمن النطاق الذي تغطيه.

وسبق لطالبان أن نفذت سلسلة هجمات بالقذائف على القوات الأفغانية والأجنبية، كما شنّ تنظيم داعش الإرهابي العام 2020 هجوماً مماثلاً على كابول.

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