عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية الاحتلال

العالم - الاحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 84 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ورغم رفض الحكومتين الفلسطينية والأردنية لاقتحامات المستوطنين وإدانتها، إلا أن سلطات الاحتلال لا تأبه بتلك الإدانات، وتعمل على حماية المقتحمين، وتستخدم العنف تجاه المقدسيين والمرابطين الذين يحاولون عرقلة تلك الاقتحامات.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى اعتقال حراس المسجد الأقصى الذين يعرقلون تلك الاقتحامات.