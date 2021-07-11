الاحتلال يصادق على خصم رواتب الأسرى من عائدات السلطة

العالم - فلسطين

وأوضح المكتب أنه "سيتم اقتطاع 597 مليون شيكل (182 مليون دولار) عن عام 2020 من أموال المقاصة المحولة للسلطة الفلسطينية، وبعد ذلك سيتم اقتطاع الأموال كل شهر من المقاصة (العائدات الضريبية)".

وأموال المقاصة هي ضرائب يجبيها الاحتلال الإسرائيلي نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ المتوسط الشهري لها نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها "تل أبيب" 3 بالمئة كأجرة جباية.

واستأنفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني والمدني مع الاحتلال الإسرائيلي في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد توقفها عن استلام العائدات الضريبية، في أيار/ مايو 2020، احتجاجا على إعلان الاحتلال نيته ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية المحتلة.