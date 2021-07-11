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وزير الخارجية المصري سامح شكري يلتقي بوزير خارجية كيان الاحتلال في بروكسل ويبحث معه آخر التطورات بين فلسطين وكيان الاحتلال الاسرائيلي

الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

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