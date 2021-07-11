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قصة اميركي خسر 100 كلغم من وزنه وصار من أبطال كمال الأجسام

قصة اميركي خسر 100 كلغم من وزنه وصار من أبطال كمال الأجسام
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

خسر الأمريكي، ليفي غاريت ما يزيد عن 100 كيلوغرام من وزنه، وكشف عن قصة نجاحه الملهمة خلال مقابلة على قناة يوتيوب "ترولي" Truly.

العالم - منوعات

يقول غاريت إن المشكلة مع وزنه بدأت في سن المدرسة، حيث كان "شديد التواضع، والانطواء"، ولم يكن يحب أن يتواجد في أي صحبة كبيرة من الأصدقاء، وألا يتعامل مع الغرباء.

وفي هذه الأثناء كان عليه أن "يكظم" مشاعره، ويبقيها بداخله، بينما استمرت هذه الحالة أثناء سن البلوغ. وفي سن الثانية والثلاثين، بلغ وزنه 185 كيلوغرام تقريباً.

يصرح غاريت بهذا الصدد: "لقد فقدت الوعي مرة واحدة في العمل. شعرت بألم شديد في الصدر، وفي اليوم التالي ذهبت إلى المستشفى، حيث قاموا بقياس ضغطي. وأصبت حينها بنوبة قلبية".

منذ تلك اللحظة، اتخذ غاريت قراراً حاسماً بتغيير حياته على نحو جذري. وعلى مدى 3 سنوات، التزم بنظام غذائي صارم، وداوم على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم تقريباً، وتمكن في هذه الفترة من إنقاص وزنه بـ 104 كلغم.

الآن، أصبح لدى غاريت 3900 سعر حراري في نظامه الغذائي اليومي، وأصبح مهتماً برياضة كمال الأجسام، وأصبح وزنه حوالي 90 كلغم، ويشارك بانتظام في مسابقات كمال الأجسام، بينما يقضي في صالة الألعاب الرياضية ما يقرب من ساعة ونصف الساعة 6 أيام في الأسبوع.

أشار غاريت إلى أنه حتى لو كان متعب أو معتل المزاج حين ذهابه إلى صالة الألعاب الرياضية، فلن يعود بمزاج سيء منها أبداً.

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