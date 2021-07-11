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ظريف يندد في اتصال هاتفي مع جوزيب بوريل بمشاركة رئيس وزراء سلوفينيا في اجتماع لزمرة خلق الارهابية ويطالبه بتيين موقف الاتحاد الأوروبي حوله

الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

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