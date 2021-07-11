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بوريل يأسف لمشاركة رئيس وزراء سلوفينيا باجتماع زمرة خلق ويؤكد أن كلام رئيس وزراء سلوفينيا في الاجتماع لايعبر عن موقف الاتحاد تجاه ايران

الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

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