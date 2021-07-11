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تبنّته حركة طالبان..

مقتل طيار في هجوم مسلح في افغانستان

مقتل طيار في هجوم مسلح في افغانستان
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

قتل طيار يعمل لدى القوات الجوية الأفغانية، إثر هجوم مسلح في العاصمة كابل.

العالم - افغانستان

وفي تصريحات صحفية أدلى بها، الأحد، قال فردوس فاراماز، المتحدث باسم مديرية أمن كابل، إن الطيار الأفغاني قتل في منطقة الشرطة الـ 8، من قبل مسلّحين مجهولين.

وأضاف أن منفّذي الهجوم فرّوا من المنطقة.

وأعلنت حركة طالبان، تبنّيها الهجوم المسلّح.

وتتصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وطالبان، مؤخرا، في وقت تنسحب فيه قوات الإحتلال الأمريكية من البلاد، حيث من المقرر أن إنهاء الإحتلال الأمريكي بالانسحاب بحلول 31 أغسطس/ آب المقبل، وفق الرئيس جو بايدن في كلمته للشعب الأمريكي يوم الخميس.

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