زيارة سلطان عمان إلى السعودية تزامنا مع تصاعد التوترات مع الإمارات + فيديو

العالم - السعودية

في ظل توتر العلاقات السعودية مع الإمارات، تأتي أول زيارة رسمية خارجية، يقوم بها السلطان العماني هيثم بن طارق إلى المملكة منذ توليه مقاليد الحكم في 11 من يناير عام 2020، وذلك بدعوة من الملك سلمان، حيث كان باستقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعدد من الشخصيات الرسمية في مطار خليج نيوم شمال غربي المملكة.

سلطان عمان أجرى مباحثات مشتركة مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بحضور ولي العهد بن سلمان في قصر نيوم، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره على المستويات الثقافية والسياحية والرياضية.

وخلال الاجتماع شهد الملك سلمان وسلطان عمان توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني.

وقبل بدء الزيارة قالت وكالة الأنباء العمانية إن الزيارة تهدف إلى التركيز في المباحثات على موضوع الحرب على اليمن والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وتتزامن زيارة السلطان إلى السعودية، مع افتتاح أول معبر بري على الإطلاق يربط بين البلدين والذي يختصر 800 كيلومترا من المسافة مقارنة بالطريق الذي كانت السعودية تسلكه عبر الإمارات.

ويرى مراقبون أن وارء الكواليس محاولة لبناء أساس لشيء أكثر أهمية بين السعوديين والعمانيين، كما ينظر إلى السلطان هيثم في الرياض على أنه يميل نحو السعودية فيما يتعلق بشؤون المنطقة.. في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين المملكة والإمارات، بسبب الخلافات حول السياسة النفطية، والمنافسة الاقتصادية.

وقالت صحيفة تايمز أوف عمان إن العلاقات العمانية السعودية تتجه إلى مستويات جديدة بعد اليوم، لتبشر بعهد جديد من الازدهار الأوسع والتعاون الموسع.

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