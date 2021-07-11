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الرئيس العراقي: يجب وقف الأعمال التخريبية التي تستهدف خطوط الطاقة

الرئيس العراقي: يجب وقف الأعمال التخريبية التي تستهدف خطوط الطاقة
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأحد، على ضرورة وقف الأعمال التخريبية التي تستهدف خطوط الطاقة.

العالم - العراق

وخلال استقباله رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، أكد صالح على "ضرورة حفظ استقرار وسلامة البلاد وحماية أمن المواطنين، ورفض الأفعال والتجاوزات التي تعمل على زعزعة الاستقرار، إلى جانب أهمية مواصلة الجهد الأمني في مكافحة الإرهاب وفلوله، ومنع الأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط إمدادات الطاقة"، وذلك حسب "موقع السومرية نيوز" العراقي.

وأوضح الموقع، أن "اللقاء بحث ملف الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأهميتها البالغة للبلد، والتأكيد على ضرورة عدم ادخار أي جهد من أجل إنجاحها وفق أقصى معايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يضمن الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التلاعب والتزوير والضغوط، وضمان المشاركة الواسعة، لتكون مخرجاتها معبّرة عن خيارات الناخبين".

وتتعرض خطوط نقل وأبراج الكهرباء منذ عدة أسابيع إلى هجمات منظمة من قبل مجموعات مجهولة خاصة في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المحافظات والمحافظات المجاورة لها.

وكلف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قوات الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، بعد تعرضها لسلسلة هجمات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الحكومة العراقية، في بيان لها، إن "الكاظمي ترأس اجتماعا طارئا لمحافظي المحافظات، تقرر فيه أن تتولى قيادة العمليات المشتركة، حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتخصيص قوة خاصة تقوم بهذه المهام، بالإضافة إلى قيام قيادات الشرطة والمحافظين، بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها، وتخصيص مفارز خاصة بذلك".

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