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السودان: سننفذ خياراتنا بشأن سد النهضة بعد رؤية نتائج اجتماع مجلس الأمن

السودان: سننفذ خياراتنا بشأن سد النهضة بعد رؤية نتائج اجتماع مجلس الأمن
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال عمر الفاروق كامل، المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة، إن لدى بلاده خياراتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية للتعامل مع قضية سد النهضة.

العالم - السودان

وأضاف في حوار مع قناة "سودانية 24"، أنه في حال أصرت إثيوبيا على المضي قدما في الإجراءات الأحادية، فإن السودان سيبدأ في تنفيذ تلك الخيارات "بعدما نرى ما ستسفر عنه نتائج جلسة مجلس الأمن"، التي عقدت يوم الخميس الماضي.

وحذر كامل من أن إثيوبيا قد تفقد "علاقتها المتميزة" مع السودان إذا ما استمرت في اتخاذ الإجراءات الأحادية، معربا عن استنكاره لعدم تزويد السودان بمعلومات تفصيلية وبيانات يومية من الجانب الإثيوبي عن حجم ومناسيب المياه المتدفقة، حيث أن هذه المعلومات ضرورية لسلامة السدود السودانية.

وتابع قائلا إن "سد الروصيرص سعته 7 مليارات متر مكعب، وسد النهضة 74 مليارا، وإذا لم تكن لدينا معلومات يومية عن حجم التدفقات فلن نستطيع تشغيل سد الروصيرص، لأن مناسيب المياه إذا ارتفعت ستحدث مشكلة وإذا انخفضت ستحدث مشكلة، ولن نستطيع تشغيل توربينات إنتاج الكهرباء".

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السودان: سننفذ خياراتنا بشأن سد النهضة بعد رؤية نتائج اجتماع مجلس الأمن

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