تمادي المغرب في خطواته التطبيعية مع الاحتلال- الجزء الثاني

مباحثات في الرباط اجراها المدير العام لوزارة خارجية الاحتلال نيابة عن وزير الخارجية تناولت تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية، وعلناً تعاون في المجال العسكري طفا الى السطح مع ارسال المغرب طائرة عسكرية الى الاراضي المحتلة بالتزامن مع مناورات دولية في البحر الاسود يشارك فيها الاحتلال الى جانب عدد من الدول.

فما خلفيات تمادي المغرب في خطواته التطبيعية مع الاحتلال رغم الرفض الشعبي؟

وما تبعات ذلك داخلياً واقليمياً؟

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "المغاربية" مع ضيفي الحلقة:

من الرباط.. الكاتب العام لمرصد مناهضة التطبيع عزيز هناوي

من دمشق.. الخبير في الشؤون المغاربية توفيق المديني