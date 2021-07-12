شاهد: فلسطينيون یقیمون مجلس تأبين للشهيد احمد جبريل

العالم - مراسلون

في مكان واحد وتحت سقف واحد قادة الفصائل من الصف الاول التقوا معزين بالامين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة احمد جبريل، المئات من الفلسطينيين وصلوا الى مقر العزاء الذي اقامته الجبهة وسط مدينة رام الله وكثير منهم كانوا يوما اسرى قدامى وغادروا الاسر فيصفقة التبادل التي اجرتها القيادة العامة في العام ١٩٨٥ وشملت الاسرى الفلسطينيين من كافة المناطق الفلسطينية ومن الشتات الفلسطيني، صفقة مازالت تتردد في ذاكرة الفلسطينيين.

وقال قيادي في الجبهة الشعبية القيادة العامة مفيد جلغوم: "ابوجهاد كان معروفا بصلابته وشجاعته والكل يشهد بهذه الشجاعة في المواقف سواء العسكرية والسياسية يقول كلمته بشكل واضح وجلي لالبس بها لم ياخذ الموقف على الجسر وان ما كان على طرفه وحده بشكل واضح".

عندما يغادر الكبار المكان تبقى ذكراهم وما صنعوا والايادي البيضاء التي غرست الفكر المقاوم في ساحات الوطن، قد يكون هذا لسان حال المعزين بجبريل الذي كان احد قادة محور المقاومة ومن الذين ثبتوا على مواقفهم في وقت تراجع الكثيرون تاركين الميدان راكضين خلف اوهام التسوية، فثبت الرجل وخلفه ثبت الكثيرون وظلت المقاومة تغرس البذور لتمتلىء الحقول بالسنابل.

لكل له من اسمه نصيب فكان با جهاد يحمل من كنيته نصيبا ليكون شهيدا وابا لشهيد.

اذا اردت ان ترى الوحدة الفلسطينة الحقيقية فستراها في هذه القاعة فألكل الفلسطيني تداعى هنا اكراما لمن وحد الفلسطينيين يوما، في صفقة تبادل كانت يد المقاومة فيها هي العليا ويد الاحتلال هي السفلى.