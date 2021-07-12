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رئيس 'اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة' يبدأ زيارة للقطاع

رئيس 'اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة' يبدأ زيارة للقطاع
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

وصل كل من رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (رسمية) محمد العمادي، ونائبه إلى قطاع غزة، في وقت متأخر الأحد، من معبر “إيرز” (بيت حانون) الخاضع لسيطرة لإسرائيلية، وفق مصدر فلسطيني مطلع.

العالم - فلسطين

وقال المصدر، طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (تتبع لوزارة الخارجية) وصل غزة، برفقة نائبه خالد الحردان، لإجراء لقاءات مع مسؤولين في حركة “حماس”.

وأضاف أن زيارة العمادي لغزة تستغرق عدة أيام، وسيتفقد خلالها أيضا المشاريع التي تمولها الدوحة في غزة.

وتنفذ اللجنة القطرية مشاريع لخدمة أهالي غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني.

ويعاني سكان غزة أوضاعا معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع، منذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، في 2006.

وتزيد من معاناة هؤلاء الفلسطينيين اعتداءات عسكرية إسرائيلية على غزة من حين إلى آخر، أحدثها عدوان بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي.

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رئيس 'اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة' يبدأ زيارة للقطاع