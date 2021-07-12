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سفير إيران في اليمن: صمود اليمنيين سيستمر حتى النصر النهائي

سفير إيران في اليمن: صمود اليمنيين سيستمر حتى النصر النهائي
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

في تغريدة له على تويتر تطرق سفير إيران في صنعاء "حسن إيرلو"، إلى عدوان التحالف العربي الذي تقوده السعودية على اليمن منذ سنوات، وقال أن المقاومة اليمنية ستستمر حتى النصر النهائي .

العالم - ايران

وفي وسم # لا للحرب على اليمن# أدان إيرلو عدوان السعودية المستمر منذ سنوات على اليمنيين ، وأضاف: مر الفان و300 يوم على العدوان السعودي ضد الأطفال والنساء والشعب اليمني وبنيته التحتية الحيوية، وهذا العدوان مستمر، وشعب اليمن المظلوم والبطل سيواصل المقاومة حتى النصر النهائي.

وتأتي تصريحات إيرلو في الذكرى السابعة لغزو التحالف بقيادة السعودية لليمن.

نفذت حكومة الرياض، إلى جانب الإمارات ومع الضوء الأخضر لامريكا والدول الغربية، هجمات شاملة على اليمن في 26 أبريل 2015 ، لمنع حركة أنصار الله من الوصول إلى السلطة، لكن هذا العدوان لم يحقق اي نتائج سوى خسائر مادية وبشرية كبيرة.

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