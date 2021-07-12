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اعتقال الناشطة اليسارية المصرية 'عالية مسلم' بمطار القاهرة

اعتقال الناشطة اليسارية المصرية 'عالية مسلم' بمطار القاهرة
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الباحثة والمؤرخة اليسارية، "عالية مسلم"، لدى وصولها إلى مطار القاهرة قادمة من العاصمة الألمانية برلين، مع زوجها وأطفالها.

العالم - مصر

وأوضحت المصادر أنه تمت إحالتها إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة، بعد احتجازها بالمطار لمدة 16 ساعة، ومصادرة هاتفها المحمول، حيث تم استجوابها مطولا من قبل ضباط بجهاز الأمن الوطني (استخباراتي داخلي)، وتم منع زوجها "يحيى شوكت" من التواصل معها خلال تلك الفترة.

وأشاروا إلى أن "مسلم" كانت تجري عدة أبحاث متعلقة برسالة الدكتوراه الخاصة بها.

وندد ناشطون مصريون بإعتقال الناشطة والباحثة "عالية مسلم" من مطار القاهرة فور عودتها من برلين.

يذكر أن السلطات المصرية تشن بشكل دوري، حملات اعتقال وتوقيف ضد ناشطين من مختلف الأطياف، وتوجه لهم اتهامات بالانتماء إلى جماعات معارضة أو التآمر على البلاد أو الارتباط بجهات خارجية.

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