الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد

وزير الصحة اللبناني يأمر بفتح تحقيق في وفاة الطفلة جوري السيد
الإثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

وجه وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الطفلة جوري السيد التي فارقت الحياة وهي في الطريق نحو مستشفى حمود في صيدا.

العالم - لبنان

وجاء في بيان لوزارة الصحة أن "وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن أوعز بفتح تحقيق بملابسات وفاة الطفلة جوري السيد، وقد تم الاتصال بالجهات المعنية كافة، الطبية والإدارية وعائلة الطفلة، بهدف إعداد تقرير تفصيلي ستتم دراسته في اللجنة المختصة بطب الأطفال في وزارة الصحة العامة لإجراء المقتضى".

وأضاف البيان أن وزارة الصحة العامة "تتقدم من عائلة الطفلة بأحر التعازي، مؤكدة ضرورة إبداء المعنيين في القطاع الصحي والطبي أقصى درجات التضامن مع المرضى لعبور هذه المرحلة الدقيقة".

وكانت وسائل إعلام لبنانية أشارت إلى أن الطفلة البالغة من العمر 9 أشهر كانت تعاني من ارتفاع في حرارتها والتهاب في الرئة، وإثر تأزم حالتها نقلتها عائلتها إلى المستشفى المركزي في مزبود، غير أنها لم تعالج كما يجب بسبب عدم توافر عناية فائقة خاصة بالأطفال في المستشفى، الأمر الذي استدعى نقلها إلى مستشفى آخر هو مستشفى حمود في صيدا، لكن الطفلة توفيت قبل وصولها هناك.

روابط ذات صلة

مأساة جديدة في لبنان.. الطفلة جوري تموت بسبب فقدان الدواء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية الايرانية تقدم للبرلمان تقريرها الفصلي حول الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا

لبنان.. بيان مكتب الوكيل الشرعي لقائد الثورة حول عيد الأضحى

بالصور.. هكذا اقتحم المشجعون استاد ويمبلي لحضور نهائي يورو 2020

حكومة الاحتلال تُصدّق على إقامة مستوطنة "أفيتار" شمال الضفة الغربية

صورة تكشف سر مكالمة ليونيل ميسي من الملعب

أمريكا تكرر تحذيرها للصين من مهاجمة القوات المسلحة الفلبينية